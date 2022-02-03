Терапевт объяснил, почему ковидом могут заболеть не все члены одной семьи

В одной семье не все могут заразиться коронавирусом. От болезни людей защищает высокий уровень интерферона. Роль играет и особая защита слизистых и органов дыхания.

Врач-терапевт Андрей Звонков пояснил Ura.Ru, что, кроме специфического противодействия SARS-CoV-2, есть несколько факторов нестандартной защиты.

«Интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», — заметил он.

У некоторых людей, добавил Звонков, достаточно высокая концентрация веществ в слизистой. По этой причине коронавирусом они заражаются дольше.

«Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — сказал врач.

Если при болеющих родных заражения удалось избежать, пренебрегать защитой все равно не стоит. Сильная вирусная нагрузка способна ее проломить. Самое простое, по словам Звонкова, носить маски и соблюдать дистанцию.

Главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Андрей Девяткин подтвердил, что у живущих с больных ковидом и не заболевающих «есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания». Тем не менее, масштабных изучений пока не проводили, поэтому и однозначного объяснения подобным ситуациям нет.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой», — заключил Девяткин.