Терапевт объяснил, можно ли вылечить ОРВИ за один день

Врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева в разговоре с телеканалом «Звезда» развеяла миф о том, что вылечить ОРВИ можно всего за один день.

Специалист объяснила, что выздороветь за сутки невозможно, потому что пик простуды наступает только спустя три дня. Андреева подчеркнула, что тем, кто подхватили эту инфекцию, лучше всего отлежаться.

«Если мы говорим об ОРВИ, то его пик наступает на третьи сутки болезни. Мы можем лишь убрать симптомы парацетамолом. Но самое главное — это отлежаться. Важно в эти три дня не нагружать себя ничем: физически, эмоционально или по работе», — посоветовала врач.

Люди, которые переносят простуду на ногах, могут получить серьезные осложнения. Терапевт порекомендовала помимо таблеток пить витамин С. Он укрепляет стенки сосудов и способствует улучшению иммунитета. Другие витамины при ОРВИ пить нельзя.

По словам Андреевой, витамин В будет «подкармливать» вирус, как и различные микроэлементы.

Ранее директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что коронавирус и аллергия могут иметь схожие симптомы.