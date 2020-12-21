Терапевт объяснил, кто из россиян менее уязвим перед COVID-19

По его словам, самыми устойчивыми перед COVID-19 являются женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Дело в том, что в этот период у представительниц женского пола активно вырабатываются половые гормоны эстрогены. Они поддерживают эластичность сосудов и не загущают кровь. Это облегчает течение заболевания.

Кондрахин отметил, что у мужчин эстрогены вырабатываются в более меньшем объеме. Главным половым гормоном у них является тестостерон. Он приводит к склеиванию эритроцитов, свертываемость крови у мужчин выше. По этой причине у представителей сильного пола, которые заболели COVID-19, более высокий риск появления тромбов.