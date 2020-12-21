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    21 декабря 2020, 13:06

    Терапевт объяснил, кто из россиян менее уязвим перед COVID-19

    Полина Петрова

    Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин объяснил, кто из россиян менее уязвим перед коронавирусной инфекцией, пишет сайт NEWS.ru.
    Терапевт объяснил, кто из россиян менее уязвим перед COVID-19

    По его словам, самыми устойчивыми перед COVID-19 являются женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Дело в том, что в этот период у представительниц женского пола активно вырабатываются половые гормоны эстрогены. Они поддерживают эластичность сосудов и не загущают кровь. Это облегчает течение заболевания.

    Кондрахин отметил, что у мужчин эстрогены вырабатываются в более меньшем объеме. Главным половым гормоном у них является тестостерон. Он приводит к склеиванию эритроцитов, свертываемость крови у мужчин выше. По этой причине у представителей сильного пола, которые заболели COVID-19, более высокий риск появления тромбов.