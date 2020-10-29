Терапевт объяснил, кто больше других рискует повторно заразиться COVID-19

По его словам, второго инфицирования вряд ли удастся избежать врачам, которые работают с зараженными COVID-19 и имеют низкий титр антител после перенесенной болезни. Хоть медики в течение дня и находятся в специальных костюмах и очках, воздух с частицами вируса все же попадают в организм. Как правило это случается, когда средство индивидуальной защиты хотя бы на миллиметр отходит от лица человека.

Для заражения достаточно даже кратковременного контакта с воздухом в лечебном учреждении, потому что концентрация вируса там очень высокая. Инфицирование также часто происходит по причине технических нарушений при надевании и снимании костюма.

Кондрахин подчеркнул, что гарантировать защиту медикам, которые работают в «красной» зоне, могло бы использование герметических костюмов. Их носили специалисты, которые контактировали с отравляющим веществом группы «Новичок» в Солсбери.