Терапевт объяснил, как выбраться из депрессивного состояния зимой

По ее словам, в условиях холода, нехватки дневного и солнечного света организм испытывает эмоциональное и физическое напряжение. Это плохо отражается на работе желчевыводящей системы, ее может даже спазмировать. В итоге в организме замедляется выработка ферментов, которые ответственны за усвоение витаминов.

«Многие зимой жалуются на то, что не чувствуют улучшения состояния здоровья, несмотря на прием витаминов. А все дело в том, что они просто не усваиваются. Особенно сильно в холодное время года россияне страдают от нехватки витамина D», — уточнила Бурлакова.

Этот гормон способствует мышечному тонусу, активности, улучшает иммунитет. Также витамин D принимает участие в регуляции артериального давления и сердцебиения. Еще он необходим для нормального функционирования щитовидной железы.

Врач пояснила, что повысить усвояемость этого витамина поможет прием теплой, почти горячей, воды с лимоном. Дело в том, что она помогает расслабить желчевыводящие протоки и стимулирует выработку ферментов, укрепляя иммунитет.