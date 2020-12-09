Терапевт объяснил, как правильно закаляться в зимнее время

Специалист подчеркнула, что в закаливании, как в спорте, важен режим, который необходимо поддерживать на постоянной основе. По ее словам, организм долго привыкает к подобной физиотерапии.

«Если вы поддерживаете результат, при этом учитывая свой возраст и изначальное состояние здоровье, — это одно. А если ты сегодня облился, а потом на две недели забыл об этом, а потом еще два раза облился или прыгнул в прорубь — это однозначно принесет больше вреда, чем пользы», — отметила Ваулина.

Она уточнила, что после обливания холодной водой закаляющийся должен растереться полотенцем и надеть теплую одежду. Не нужно погружать тело в холод и минусовую температуру. Если человек захотел нырнуть в прорубь, после этого тоже необходимо растереться. Категорически запрещено пить до и после процедуры алкоголь.

При закаливании крайне важно учитывать состояние сердечно-сосудистой системы, так как реакция на холодную воду мгновенно проявляется в организме в виде сосудосуживающего эффекта.