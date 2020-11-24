Терапевт объяснил, как избежать проблем со здоровьем из-за искусственной ели

Она пояснила, что этот новогодний атрибут собирает домашнюю пыль и сам является ее источником. Из-за этого у человека может ухудшиться самочувствие.

«Эти елки искусственные надо обязательно мыть. Потому что пыль надо обязательно убирать. Это всегда для аллергиков заканчивается очень плохо. Может быть даже отек легкого и большая нагрузка для легкого», — подчеркнула Лапа.

Так, при выборе между живым и искусственным деревом лучше выбрать первое. Настоящая ель источает фитонциды, которыми наполняется дерево. Они придают воздуху в помещении приятный запах и избавляют от вирусов.