Терапевт объяснил, как избежать проблем со здоровьем из-за искусственной ели
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как избежать опасности для здоровья, которую может нести установленная дома искусственная ель, пишет сайт NEWS.ru.
Она пояснила, что этот новогодний атрибут собирает домашнюю пыль и сам является ее источником. Из-за этого у человека может ухудшиться самочувствие.
«Эти елки искусственные надо обязательно мыть. Потому что пыль надо обязательно убирать. Это всегда для аллергиков заканчивается очень плохо. Может быть даже отек легкого и большая нагрузка для легкого», — подчеркнула Лапа.
Так, при выборе между живым и искусственным деревом лучше выбрать первое. Настоящая ель источает фитонциды, которыми наполняется дерево. Они придают воздуху в помещении приятный запах и избавляют от вирусов.