Здоровье 26 марта 2024, 18:26 Терапевт Носикова рассказала, что тревога, бессонница и усталость могут быть следствием дефицита дофамина

Читать 360tv в

Врач-терапевт Светлана Носикова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что тревога, бессонница, усталость могут быть следствием дефицита гормона дофамина.

Другими проявлениями нехватки этого вещества в организме выступают нарушения концентрации и памяти и уменьшение интереса к окружающему миру, написал сайт kp.ru.

Реклама

В некоторых случаях нехватка дофамина может провоцировать развитие депрессии. Как отметила Носикова, человек с подобной проблемой нуждается в профессиональной медицинской помощи.