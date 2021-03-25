Терапевт назвала способ побороть простуду за два дня

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как побороть простуду за два дня. По ее словам, нужно предпринять меры при первых же симптомах, написал портал «Ридус».

Она посоветовала при появлении першения в горле и упадке сил принять горячую ванну и промыть нос физраствором с добавлением антисептиков. Помимо прочего, необходимо хорошо прополоскать горло, сообщила «Экспресс газета».

Далее нужно выпить горячий чай с лимоном и как следует выспаться. Также можно принять витамин С. На следующий день Лапа рекомендовала не переохлаждаться и не переедать, отказаться от жирной пищи. Лучше не выходить на работу или учебу.