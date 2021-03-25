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    25 марта 2021, 19:09

    Терапевт назвала способ побороть простуду за два дня

    Полина Петрова

    Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как побороть простуду за два дня. По ее словам, нужно предпринять меры при первых же симптомах, написал портал «Ридус».

    Терапевт назвала способ побороть простуду за два дня

    Она посоветовала при появлении першения в горле и упадке сил принять горячую ванну и промыть нос физраствором с добавлением антисептиков. Помимо прочего, необходимо хорошо прополоскать горло, сообщила «Экспресс газета».

    Далее нужно выпить горячий чай с лимоном и как следует выспаться. Также можно принять витамин С. На следующий день Лапа рекомендовала не переохлаждаться и не переедать, отказаться от жирной пищи. Лучше не выходить на работу или учебу.