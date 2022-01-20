Терапевт назвала основные симптомы нехватки витамина D

Врач терапевт, онколог, маммолог Лиа Мелконян рассказала, что большинство жителей России страдают от нехватки витамина D. На его дефицит могут указывать такие симптомы, как плохой сон и мышечная слабость. Об этом написал «ФедералПресс».

«На ранних стадиях нехватки витамина D пациенты в принципе не могут никак распознать симптомы недостаточности витамина D, но предъявляют совершенно разные жалобы, не специфические для определенного заболевания. Обычно, это снижение физической выносливости, это общая слабость даже при недостаточном объеме физический действий. Это плохой сон, мышечная слабость. Это слабость мышц шеи, в основном, плечевого сустава. Это спазмы в мышцах, боли в суставах, боли в мышцах», — пояснила эксперт.

Пациенты с дефицитом этого витамина также часто жалуются на нарушение равновесия, хронические головные боли, частые перепады настроения, набор веса, появление более сухой кожи, плохую заживляемость ран и выпадение волос.

У некоторых людей, по словам терапевта, нехватка витамина может проявляться снижением аппетита и снижением массы тела, нарушением осанки, сутулости, повышенным потоотделением. В более тяжелых случаях может быть расстройство кишечника, сердечные патологии или нарушение остроты зрения.