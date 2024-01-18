Здоровье 18 января 2024, 02:20 Терапевт назвал продукты для улучшения памяти Врач Утюмова: селедка и грецкие орехи улучшают память Freepik

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Правильный рацион может оказать положительное влияние на общее состояние организма и повысить его работоспособность. Об этом «Известиям» сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Она предложила включить в дневной рацион определенные продукты, которые помогут улучшить память, выносливость, внимание и настроение.

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В их числе оказались скумбрия и сельдь. По словам терапевта, ежедневное употребление 25 граммов скумбрии или 40 граммов сельди помогут организму стать более энергичным.

Для поддержания хорошей памяти Угрюмова рекомендовала есть тыквенные семечки. При этом их дневная норма не должна превышать 100 граммов.

Важным источником питательных веществ для организма являются грецкие орехи. Они богаты магнием и полиненасыщенными жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга.

Ранее врач Екатерина Кашух посоветовала разбавить рацион тушеными или запеченными овощами, а также бульонами и постным мясом.