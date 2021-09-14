Терапевт назвал последствия самолечения антибиотиками

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, какие последствия могут нанести бесконтрольный прием антибиотиков. Люди, которые принимают такие препараты «на всякий случай от простуды», могут нарушить микрофлору кишечника и заработать запор или диарею. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Медик отметил, что врачам лучше не выписывать пациентам антибиотики без соответствующих бактериальных осложнений.

Он добавил, что есть так называемые супербактерии, которые чаще всего живут в больницах, где активно применяются антибиотики. Иногда там инфекция плохо поддается лечению из-за привыкания к препаратам.

«Те бактерии, которые выживают, становятся самыми резистентными. Есть даже такое понятие — внутрибольничная пневмония. Если человек долго находился в больнице на постельном режиме, он может заразиться как раз этой супербактерией, которую невозможно будет вылечить большинством антибиотиков или вообще какими-то антибиотиками. Даже резервные не всегда помогают», — заключил специалист.