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    02 декабря 2020, 12:43

    Терапевт назвал лекарства, которыми нужно запастись перед Новым годом

    Полина Петрова

    Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, какими лекарствами необходимо запастись перед новогодними застольями. Если выпить определенные лекарства, можно избавить себя от плохого состояния после перееданий и большого количества выпитого алкоголя, пишет сайт NEWS.ru.
    Терапевт назвал лекарства, которыми нужно запастись перед Новым годом

    Специалист уточнила, что в праздничные дни в домашней аптечке обязательно должны быть ферментосодержащие препараты и сорбенты.

    «Если мы хотим избавить себя от неприятных симптомов на утро после переедания и перепития, то нужно за праздничным столом принять ферменты. Они помогут все переработать, в том числе и алкоголь. А в конце застолья необходимо еще и выпить сорбенты — они быстро выведут из организма все токсины», — пояснила Лапа.

    Она подчеркнула, что сорбенты нужно иметь при себе всегда. Они облегчают самочувствие человека при отравлении. Врач отметила, что любой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте важно ликвидировать сразу. Это поможет иммунной системе обезвредить токсины.

    Также терапевт посоветовала быть осторожнее с салатами. Чаще всего в новогодние праздники люди травятся именно этим популярным блюдом.