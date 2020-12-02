Терапевт назвал лекарства, которыми нужно запастись перед Новым годом

Специалист уточнила, что в праздничные дни в домашней аптечке обязательно должны быть ферментосодержащие препараты и сорбенты.

«Если мы хотим избавить себя от неприятных симптомов на утро после переедания и перепития, то нужно за праздничным столом принять ферменты. Они помогут все переработать, в том числе и алкоголь. А в конце застолья необходимо еще и выпить сорбенты — они быстро выведут из организма все токсины», — пояснила Лапа.

Она подчеркнула, что сорбенты нужно иметь при себе всегда. Они облегчают самочувствие человека при отравлении. Врач отметила, что любой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте важно ликвидировать сразу. Это поможет иммунной системе обезвредить токсины.

Также терапевт посоветовала быть осторожнее с салатами. Чаще всего в новогодние праздники люди травятся именно этим популярным блюдом.