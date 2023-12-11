Здоровье 11 декабря 2023, 03:26 Терапевт назвал главные ошибки при лечении гриппа и простуды Терапевт Лаврищев перечислил пять ошибок при лечении ОРВИ РИА «Новости»

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Пациенты при лечении заболеваний дыхательных путей часто допускают ошибки, полагая, что простудились из-за переохлаждения организма. Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев перечислил пять самых распространенных заблуждений россиян в интервью «Вечерней Москве».

Россияне, занимающиеся самолечением при простуде, не учитывают, что виной всему вирусная или смешанная с бактериальной инфекция. Единственные надежным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация от гриппа и коронавируса, подчеркнул врач.

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Применение антибиотиков при гриппе и простуде без показаний или для профилактики — плохая идея. Врач предупредил, что сначала нужно сдать анализ крови, который должен подтвердить необходимость их назначения.

Терапевт также назвал заблуждением мнение о том, что беременным и кормящим женщинам нельзя принимать лекарства при простуде. Также дал совет не терпеть высокую температуру, надеясь, что так иммунитет якобы лучше борется с болезнью. По его словам, здесь нужно ориентироваться на собственное самочувствие. Если плохо при лихорадке в 37,2 градуса, то ее лучше сбить.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, почему при температуре 37 градусов мужчина начинает себя резко плохо чувствовать. По словам медика, это объясняется наличием высокого уровня тестостерона, который угнетающе действует на иммунную систему.