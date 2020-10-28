Терапевт назвал болезни, при которых москвичей могут не пустить в метро

По причине распространения коронавируса в подземку не смогут спуститься пассажиры с температурой 37,5 градуса и выше. Бурлакова отметила, что высокая температура тела может быть симптомом воспаления почек или мочевого пузыря, гастрита, язвенного колита и болезни Крона. Помимо прочего, она поднимается при онкологических заболеваниях и способна долго держаться после прохождения лучевой терапии.

Еще жар возникает при гипертиреозе. Этот синдром обусловлен гиперфункцией щитовидной железы. Также столбик градусника достигает отметки 37,5 при ревматоидном артрите.

«Температура также нередко повышается у женщин в первый триместр беременности. Зачастую девушки даже сами не знают, что находятся в положении, и думают, что простудились. Такой симптом, помимо прочего, проявляется у женщин во время климакса», — заметила медик.

Кроме этого, от высокой температуры нередко страдают люди, длительное время пребывающие в стрессовом состоянии.