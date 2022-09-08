Терапевт Налегач заявила, что ожирение может стать причиной развития рака печени | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Налегач заявила, что ожирение может стать причиной развития рака печени

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Врач-терапевт медицинской клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с Ura.ru сообщила, что ожирение и высококалорийное питание могут стать причинами развития рака печени.

«Высококалорийное питание, избыточное потребление жиров, рафинированных углеводов, фруктозы связано с увеличением массы тела, ожирением и возникновением метаболически ассоциированной жировой болезни печени, то есть МАЖБП. Дальнейшее прогрессирование болезни поэтапно приводит к фиброзу, циррозу и в конце концов к гепатоцеллюлярному раку (раку печени). Он на фоне МАЖБП диагностируется на более поздних стадиях. Так как упускается из внимания, что метаболически ассоциированная жировая болезнь является фактором риска развития рака печени», — добавила врач.

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Медик отметила, что ожирение в некоторой степени стало «эпидемией 21-го века», опередив даже алкоголизм. По-другому это заболевание называется неалкогольная жировая болезнь печени или МАЖБП, заключила Налегач.

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