Здоровье 16 мая 2023, 17:57 Терапевт Мясников: прием синтетических витаминов из аптек вредит сердечно-сосудистой системе

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Употребление купленных в аптеках синтетических добавок и витаминов негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил терапевт Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1.

По словам специалиста, наибольшее количество смертей специалисты фиксировали у тех пациентов с болезнями сердца, которые принимали подобные препараты.

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Как сообщило Utro.ru, лучшей профилактикой развития сердечных заболеваний станет употребление продуктов, богатых натуральными витаминами.