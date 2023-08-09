Здоровье 09 августа 2023, 17:20 Терапевт Мясников: потеря 5% веса улучшит здоровье

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Даже самая небольшая потеря веса поспособствует улучшению основных показателей здоровья. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, почти каждый человек в силах похудеть на 5% от исходного веса. Это уменьшит висцеральную жировую ткань и снизит концентрацию инсулина в крови.

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Врач отметил, что благодаря небольшому снижению веса человек может предотвратить развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, сообщило Utro.ru.