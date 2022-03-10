Терапевт Митчел рассказала, как замедлить старение

Терапевт Томи Митчел рассказала, как продлить молодость организма. Об этом сообщил сайт utro.ru.

В первую очередь она рекомендовала по-максимуму исключить из рациона сахар. По словам врача, он не только вреден для кожи, но способствует развитию диабета.

Также следует высыпаться, так как при недосыпе организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Кроме того, важно включить в распорядок дня физические нагрузки и пить достаточное количество воды. В рацион питания следует включить фрукты, овощи и нежирное мясо, а также отказаться от полуфабрикатов.