07 сентября 2023, 18:20
Терапевт Миронова рассказала, что чаще всего россияне покупают средство от аллергии и диареи
Чаще всего россияне пополняют аптечку таблетками от аллергии и расстройства желудка, а также обезболивающими и препаратами от кашля. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование аналитиков компании BestDoctor.
Кроме того, популярностью пользуются и лекарства, которые могут понизить температуру. Еще одно обязательное средство в аптечке россиян — это спазмолитики. Средний чек на минимальный набор препаратов составляет 1235 рублей.
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Врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова объяснила, что все необходимые дома лекарства можно разделить на три группы. Это жаропонижающие и обезболивающие, сорбенты и антигистаминные, а также спазмолитические и противодиарейные препараты.
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