Терапевт Михайлова рассказала о полезных свойствах черешни

Начинается сезон черешни, и эта ягода очень полезна, чтобы восстановить баланс витаминов после зимы, передала «Вечерняя Москва». Полезные свойства черешни в разговоре с изданием перечислила врач-терапевт Инна Михайлова.

Во-первых, черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление и играет важную роль в балансе жидкости в организме, а также улучшает обменные процессы.

«В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией», — отметила терапевт.

Кроме того, черешня помогает нормализовать работу кишечника, может работать как легкое естественное слабительное средство и заодно помогает вывести из мочеполовых каналов токсические вещества.

При этом в сутки не рекомендуется съедать больше трехсот граммов черешни, написали «Известия». Также к черешне стоит с осторожностью относиться людям, страдающим диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.