12 января 2024, 12:46
Терапевт Мифтахова посоветовала начинать закаливаться с обтирания и ножных ванночек
Главным принципом закаливания является регулярность и путь от малого к большому. Эту процедуру желательно начинать с обтирания, ножных ванночек, комфортного контрастного душа, рассказала изданию kp.ru врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова.
Закаливание, как пояснила специалист, помогает сделать организм устойчивым к естественным стрессовым факторам. При болях в спине или суставах лучшим местным обезболивающим становится холод.
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Ранее ученые в результате исследования выяснили, что холодная вода в 10-15 градусов идеальна для облегчения болей мышц атлетов после нагрузок.
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