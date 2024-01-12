Здоровье 12 января 2024, 12:46 Терапевт Мифтахова посоветовала начинать закаливаться с обтирания и ножных ванночек

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Главным принципом закаливания является регулярность и путь от малого к большому. Эту процедуру желательно начинать с обтирания, ножных ванночек, комфортного контрастного душа, рассказала изданию kp.ru врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова.

Закаливание, как пояснила специалист, помогает сделать организм устойчивым к естественным стрессовым факторам. При болях в спине или суставах лучшим местным обезболивающим становится холод.

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Ранее ученые в результате исследования выяснили, что холодная вода в 10-15 градусов идеальна для облегчения болей мышц атлетов после нагрузок.