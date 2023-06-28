Здоровье 28 июня 2023, 15:39 Терапевт Мамаева призвала россиян одеваться по погоде, чтобы избежать болезней летом

Читать 360tv в

Подхватить простудное заболевание можно даже в летний сезон. Чтобы сохранить иммунитет и избежать заражения, летом необходимо одеваться по погоде, сообщила врач-терапевт Ольга Мамаева в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, прохладным летом следует сохранять ноги в тепле. Если человек попал под дождь, то по возвращении домой ему нужно принять теплый душ, надеть сухую одежду и выпить кружку чая.

Реклама

Также для профилактики болезней летом врач порекомендовала не стоять на ветру и избегать помещений с сильным кондиционированием.