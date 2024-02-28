Здоровье 28 февраля 2024, 17:53 Терапевт Махмудова посоветовала не пытаться поднять упавшего прохожего, а вызвать скорую

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Попытка поднять упавшего прохожего, который не может сделать это самостоятельно, может только ухудшить ситуацию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Ойсана Махмудова.

Она объяснила, что, если человек потерял сознание или говорит о боли или головокружении, нужно вызвать скорую. Потому что в противном случае попытки помочь могут только навредить.

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«Первым делом необходимо понять, в сознании ли пострадавший. Обратитесь к нему, попытайтесь поговорить, слегка покачайте за плечи, но делайте это аккуратно, без применения силы, чтобы не причинить дополнительного вреда», — посоветовала врач.

Как добавил сайт KP.RU, если человек без сознания, то стоит повернуть его на бок, чтобы он не задохнулся.

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