Терапевт Людмила Лапа рассказала, как пережить резкую смену климата без вреда для здоровья

Организм человека при резкой смене климата (например, при авиаперелете из холодной страны в жаркую) не успевают быстро приспособиться, и могут возникнуть проблемы со здоровьем, передала «Вечерняя Москва». Как минимизировать риски, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Тяжесть процесса акклиматизации зависит от того, какой вид транспорта выбирает человек.

«Если это поезд, то адаптация происходит спокойно. Двое суток идет на адаптацию разных поясов, тогда человек все переносит легко. Если самолет, то это уже более быстрое передвижение. Поэтому, когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма», — пояснила врач.

Попав в другой климат, люди часто сразу начинают вести привычный образ жизни, но так делать не стоит. Организму нужно дать время, чтобы приспособиться, и не перенагружать его первые несколько дней. Не стоит переедать, напиваться или заниматься тяжелыми физическими нагрузками.