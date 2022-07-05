Терапевт Лишин объяснил, почему нельзя пить много кофе в жару

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что большое количество кофе в жару повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у человека, имеющего проблемы с сердцем, может даже случиться инфаркт. Об этом он сообщил Ura.ru.

«Кофе дает мочегонный эффект. Это может привести к обезвоживанию. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом страдает сердце от кофе. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать», — отметил Лишин.

Терапевт также не рекомендует пить в жаркую погоду слишком холодную воду. Из-за ледяных напитков, по его словам, могут появиться простудные заболевания.

«Лучше пить теплый, горячий чай или воду, а от холодной воды отказаться. Она задерживается на уровне желудка, не усваивается кишечником и плохо утоляет жажду», — резюмировал врач.