Здоровье 11 мая 2023, 12:54 Терапевт Лаврищев порекомендовал внимательнее относиться к продуктам, употребляемым на даче

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В зелени, выращенной на даче, могут находиться опасные для здоровья бактерии. Перед употреблением ее нужно хорошенько промыть. Об этом «Газете.ru» сообщил врач-терапевт Александр Лаврищев.

Кроме того, он посоветовал аккуратнее относиться к парному молоку. По словам медика, употребление этого продукта грозит риским опасных инфекций, написали «Народные новости».

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В список опасных продуктов также попали лесные грибы и алкоголь, полученный путем самоварения.

«Алкогольные продукты, полученные путем самогоноварения, могут содержать опасные для жизни примеси, которые на специальных производствах удаляются без труда с помощью специальных технологий», — резюмировал врач.