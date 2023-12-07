Здоровье 07 декабря 2023, 17:39 Терапевт Лаврищев: чрезмерная сонливость может указывать на заболевания щитовидной железы

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Терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев рассказал, что чрезмерная сонливость и апатия могут указывать на остановĸи дыхания во сне, депрессию, синдром хроничесĸой усталости и даже на заболевания щитовидной железы. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Человеку, который храпит, следует обратиться в сомнологу, со скрытой депрессией — идти к психотерапевту, а если нарушены анализы щитовидной железы — посетить эндокринолога.

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Врач предупредил, что любимый многим кофе оĸазывает значительное влияние на сон и давление, если его выпивать более трех чашек в день.