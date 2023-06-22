22 июня 2023, 18:49
Терапевт Лапа заявила, что лучше всего спасаться от жары зеленым чаем
Когда на улице очень жарко, то категорически противопоказано пить алкогольные напитки и очень холодную воду. Об этом Pravda.ru рассказала директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.
Она напомнила, что употребление алкоголя при высоких температурах может очень сильно навредить организму. Не исключены даже осложнения вплоть до летального исхода.
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«Когда человек пьет алкоголь в жару, это в три раза увеличивает риск инфарктов и инсультов, потому что включаются обменные процессы в биохимии крови», — отметила Людмила Лапа.
По ее словам, лучше всего спасаться от жары зеленым чаем. Он позволяет избавиться от токсинов.
Врачи
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