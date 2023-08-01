Здоровье 01 августа 2023, 22:02 Терапевт Лапа заявила, что холодный арбуз может вызвать ангину

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Люди со сниженным иммунитетом могут заболеть ангиной после употребления холодного арбуза. Такой информацией поделилась врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа, сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, холодный арбуз может обострить хронические заболевания. Часто инфекция уже живет в организме, однако под воздействием низких температур начинает проявлять себя.

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«Это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем», — отметила терапевт.

А вот здоровым людям бояться есть холодный арбуз не стоит. Вряд ли он нанесет какой-то вред организму.