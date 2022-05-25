Терапевт Лапа рассказала, какие признаки могут указывать на наличие рассеянного склероза

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа во Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом рассказала, какие признаки свидетельствуют об этом заболевании на ранних стадиях. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Рассеянный склероз — это хроническое заболевание, поражающее оболочки нервных клеток мозга.

«Действительно, разрушаются все стволовые клетки головного мозга, идет разрушение миелиновых клеток, из которых строится организм человека. Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей», — объяснила специалист.

Она отметила, что заболевание может начать развиваться с 18 лет. Сначала у человека ухудшается боковое зрение, затем может возникнуть слабость в ногах, нарушение памяти, речи. Человек может и вовсе превратиться в инвалида-колясочника.

«Во время болезни ухудшаются функции мочевыделительной системы и кишечника. Пациенту проводят сосудистую и противовоспалительную терапию с помощью специальных средств», — добавила медик.

Получая хорошее лечение, с такой болезнью можно прожить и 80 лет, однако действия и движения человека при этом будут ограничены.