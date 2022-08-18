Терапевт Лапа рассказала, как избежать опасности кондиционера для ребенка

Врач-терапевт Людмила Лапа дала советы по использования кондиционера, которые обезопасят здоровье ребенка. Об этом сообщило РИАМО.

Она отметила, что самое важное — это настроить кондиционер так, чтобы потоки воздуха не дули на ребенка.

«Этот поток содержит на самом деле пыль, бактериальные инфекции, вирусные инфекции, содержит все, что у нас есть в доме», — пояснила врач.

Также Лапа добавила, что не стоит ставить слишком низкую температуру, иначе ребенок может переохладиться. Это создает риск ОРВИ, заключила врач.