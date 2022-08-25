Терапевт Лапа рассказала, как долго человек может не знать о пневмонии

Человек, зараженный пневмонией, может не подозревать о заболевании на протяжении двух дней. Такой информацией поделилась генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, в этот период поражение легких может достигнуть критических отметок. Через два дня болезнь дает о себе знать кашлем и температурой под 40 градусов.

«Пневмония всегда дает такие симптомы. Поражение легких любой степени идет за 24 часа, когда атака мощная», — рассказала медик.