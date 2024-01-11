Здоровье 11 января 2024, 13:42 Терапевт Лапа рассказала, что мелкие частицы пластмассы не могут нанести серьезного вреда здоровью человека

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Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с изданием«Абзац» рассказала, что мелкие частицы пластмассы не могут нанести серьезного урона для здоровья человека. Все дело в том, что органы ЖКТ хорошо выводят их из организма.

Как написал сайт kp.ru, человеческий организм способен защитить органы от подобных частиц.

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«Частицы будут выведены естественным путем из желудочно-кишечного тракта и через пот. Наш организм нас защищает», — добавила медик.

Ранее СМИ писали, что в бутылке воды объемом один литр может в среднем содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц.