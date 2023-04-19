Здоровье 19 апреля 2023, 15:56 Терапевт Лапа рассказала, что делать в случае укуса клеща Терапевт Лапа: укус клеща нужно прижечь потушенной спичкой

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Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с «Абзацем» перечислила порядок действий, которые следует предпринять в случае укуса клеща. По словам медика, всех кровососущих, которых вы увидите на одежде, нужно собирать в банку, чтобы провести исследование.

Если вы самостоятельно обнаружили место укуса, необходимо зажечь спичку, потушить и прижечь его.

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«Если есть под рукой любое растительное масло, то заливаем головку клеща, и он сам вылезет, либо аккуратно достаем. И обязательно помещаем его в банку и везем в больницу», — добавила Лапа.

На прогулку следует надевать закрытую одежду, волосы собирать в хвост и не пренебрегать ношением головного убора, резюмировала терапевт.