Здоровье 27 ноября 2023, 10:32 Терапевт Лапа посоветовала согреть ноги, чтобы не заболеть после переохлаждения

Читать 360tv в

После переохлаждения есть всего пара часов, в которые можно предотвратить болезнь. Об этом рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

Она объяснила, что часто с наступлением морозов у людей переохлаждаются ноги. Из-за этого суждаются сосуды, и организм становится уязвим перед бактериальными инфекциями. Чтобы не заболеть, нужно как можно быстрее согреться.

Реклама

Врач посоветовала выпить горячий крепкий чай, надеть теплые носки и шапку и в таком виде залезть под одеяло.

«Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней», — подчеркнула Людмила Лапа.

Авторы: