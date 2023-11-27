27 ноября 2023, 10:32
Терапевт Лапа посоветовала согреть ноги, чтобы не заболеть после переохлаждения
После переохлаждения есть всего пара часов, в которые можно предотвратить болезнь. Об этом рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
Она объяснила, что часто с наступлением морозов у людей переохлаждаются ноги. Из-за этого суждаются сосуды, и организм становится уязвим перед бактериальными инфекциями. Чтобы не заболеть, нужно как можно быстрее согреться.
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Врач посоветовала выпить горячий крепкий чай, надеть теплые носки и шапку и в таком виде залезть под одеяло.
«Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней», — подчеркнула Людмила Лапа.
Врачи
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