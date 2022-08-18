Терапевт Лапа посоветовала с осторожностью использовать кондиционеры в машине

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что кондиционеры в машинах, не оснащенных системой микроклимата, нужно использовать аккуратно. Об этом сообщило РИАМО.

Она пояснила, что если поставить слишком низкую температуру, легко переохладиться. Кроме того, во время длительных поездок лучше приоткрыть окно, чтобы салон проветривался.

«Режим проветривания дает хорошую температуру, и тогда не скапливается всевозможная пыль, ненужная нам, и все очищается», — пояснила Лапа.