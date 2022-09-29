Терапевт Лапа: частые переработки могут спровоцировать инфаркт и инсульт | 360°

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Терапевт Лапа: частые переработки могут спровоцировать инфаркт и инсульт

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Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с журналистами Ura.ru объяснила опасность частых переработок. По словам медика, чрезмерный трудоголизм может вылиться в инфаркт или инсульт.

Когда иммунная система сдается, у человека начинаются головные боли, то есть проблемы с сосудами.

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«Синдром хронической усталости — это как отдельная болезнь. Она накапливается, когда мы работаем по 16 часов, по две-три смены. Это для организма очень тяжело, и организм начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует и начинаются головные боли, то есть сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают», — процитировали «Известия» слова Лапы.

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Медик порекомендовала следить за режимом работы и отдыха и в день работать не более восьми часов.

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