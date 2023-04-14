14 апреля 2023, 01:23
Терапевт Ладыгина рассказала, какие продукты можно есть по вечерам
Терапевт Ладыгина заявила, что употребление рыбы или птицы перед сном не навредит фигуре
Некоторая еда не способна навредить фигуре, даже если питаться ей перед сном. Такой информацией поделилась врач-терапевт Екатерина Ладыгина, сообщила Lenta.ru.
По словам медика, перед сном можно употреблять блюда с содержанием белка, клетчатки и низкоуглеводных овощей. Можно съесть запеченную в духовке рыбу или птицу, овощи или свежий салат из капусты с луком, написало Nation News.
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От напитков с кофеином, картофеля, творога, хурмы, сухофруктов и кукурузы вечером лучше отказаться.
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Питание
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