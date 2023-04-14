Здоровье 14 апреля 2023, 01:23 Терапевт Ладыгина рассказала, какие продукты можно есть по вечерам Терапевт Ладыгина заявила, что употребление рыбы или птицы перед сном не навредит фигуре

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Некоторая еда не способна навредить фигуре, даже если питаться ей перед сном. Такой информацией поделилась врач-терапевт Екатерина Ладыгина, сообщила Lenta.ru.

По словам медика, перед сном можно употреблять блюда с содержанием белка, клетчатки и низкоуглеводных овощей. Можно съесть запеченную в духовке рыбу или птицу, овощи или свежий салат из капусты с луком, написало Nation News.

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От напитков с кофеином, картофеля, творога, хурмы, сухофруктов и кукурузы вечером лучше отказаться.