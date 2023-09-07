Здоровье 07 сентября 2023, 11:26 Терапевт Квасова рассказала, что за гормональным сбоем могут скрываться различные заболевания

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Терапевт-эндокринолог медицинского центра «Неболит» Анастасия Квасова в беседе с изданием utro.ru объяснила, что значит гормональный сбой в организме. По словам медика, за этой проблемой могут скрываться разные заболевания.

Если женщина наблюдает у себя нарушение менструального цикла, снижение либидо и перепады настроения, ей необходимо проверить гормоны гипофиза.

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При нарушении синтеза гормонов надпочечников у человека может повышаться артериальное давление и возникать головные боли. При снижении уровня гормонов пациент ощущает сильную слабость и низкую работоспособность.

При повышенном уровне гормонов щитовидной железы Т4 и Т3 наблюдается токсическое действие на сердце. Это может быть опасно для жизни, добавила врач.