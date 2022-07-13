Терапевт Куприна рассказала, с чем может быть связана повышенная утомляемость

Врач-терапевт Светлана Куприна заявила, что повышенная утомляемость или плохое самочувствие у человека могут быть связаны с дождливой и пасмурной погодой. Об этом она сообщила «Известиям».

Многие люди страдают плохим самочувствием во время затянувшихся дождей, поскольку в воздухе уменьшается концентрация кислорода, а также снижается атмосферное давление.

Особенно опасной такая погода может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы, написало ИА Nation News.

«У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сказала специалист.

У пожилых людей, а также людей, имеющих хронические заболевания, могут наблюдаться перепады артериального давления, боли в суставах, а также нарушения сердечного ритма, резюмировала Куприна.