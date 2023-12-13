Здоровье 13 декабря 2023, 17:17 Терапевт Козлова предупредила, что самостоятельная расшифровка анализов сильно повышает тревожность

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Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анна Козлова в беседе с «Известиями» порекомендовала россиянам не заниматься расшифровкой анализов самостоятельно, а идти к специалисту. По словам медика, без консультации лечащего доктора у человека возрастает тревожность в несколько раз.

«По моему опыту, попытки самостоятельно расшифровать результаты анализов часто только повышают уровень тревожности у пациентов», — сказала она.

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Козлова предупредила, что существует множество анализов, которые необходимо расшифровывать с учетом других показателей, истории болезни и принимаемых препаратов.