Терапевт Кожевникова рассказала, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе

Клетчатка — необходимый элемент в рационе, однако ее переизбыток может вызвать проблемы с пищеварением и усвоением других питательных веществ, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-терапевт Александра Кожевникова.

Клетчатка содержится в неочищенных фруктах, овощах и зерновых. Эти продукты должны быть в ежедневном рационе, но не в слишком больших количествах.

«Чрезмерное употребление клетчатки может привести к повышенному газообразованию, болям, вздутию живота. Ее избыток также ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. А ведь цинк необходим для развития мозга, его дефицит может привести к депрессии, задержке роста и умственного развития у детей, к аменореи у женщин», — рассказала Кожевникова.