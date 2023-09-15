Здоровье 15 сентября 2023, 12:57 Терапевт Кованжи посоветовала пожилым бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

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Осенью у многих людей людей бывает хандра и плохое настроение, особенно этим страдают пожилые. Лучший способ справиться с таким состоянием — физическая нагрузка. Об этом «Подмосковье Сегодня» рассказала терапевт Евгения Кованжи.

Лучшим выбором для людей старшего возраста является скандинавская ходьба. Она поможет поддержать и физическое, и моральное состояние в норме. Кроме того, осенью особенно важно следить за сбалансированным питанием и достаточно спать, добавило Utro.ru.

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