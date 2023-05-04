Здоровье 04 мая 2023, 14:07 Терапевт Королева посоветовала пожилым людям есть чернику

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Пожилым людям, которые нередко страдают от повышенного давления и проблем со зрением, нужно обязательно есть чернику. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в ягоде содержится очень много полезных веществ, например, биофлавоноиды и антоцианы. Они помогают укрепить стенки сосудов, а также оказывают противовоспалительное действие.

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«Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза», — подчеркнула Маргарита Королева.

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