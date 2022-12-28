Здоровье 28 декабря 2022, 14:25 Терапевт Константинова рассказала об осложнениях, к которым приводит свиной грипп Терапевт Константинова: пятна на теле, напоминающие гематомы, могут сообщать о гриппе

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Врач-терапевт Марина Константинова в разговоре с изданием URA.RU сообщила неочивидный симптом свиного гриппа. По словам медика, пятна в виде гематом могут говорить о наличии этого заболевания.

«Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера, от точки до нескольких сантиметров», — процитировали «Дни.ру» медика.

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Осложнением свиного гриппа также считается вирусная пневмония, к которой может присоединиться высокая температура, добавила врач.

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