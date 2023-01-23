23 января 2023, 14:16
Терапевт Константинова рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период
Терапевт Константинова: в зимнее время коже нужно больше увлажнения
В зимний период кожа нуждается в большем увлажнении. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.
Медик пояснила, что из-за воздействия низких температур зимой первым делом страдает кожа рук и лица. У человека может появляться сухость, стянутость, холодовая аллергия и другие реакции на холод.
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«Из-за морозов в коже вырабатываются и накапливаются особые молекулы — цитокины, которые повышают ее чувствительность и делают ее более уязвимой. Невидимые глазу микрокристаллы льда во время ветра травмируют эпидермис», — сказала терапевт.
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Людям с жирной кожей зимой также можно использовать увлажняющие средства, а тем, у кого кожа сухая, они требуются в большом количестве. Константинова также порекомендовала не забывать про такие ежедневные ритуалы, как очищение, отшелушивание и тонизирование.
Красота
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