Здоровье 23 января 2023, 14:16 Терапевт Константинова рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период Терапевт Константинова: в зимнее время коже нужно больше увлажнения

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В зимний период кожа нуждается в большем увлажнении. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.

Медик пояснила, что из-за воздействия низких температур зимой первым делом страдает кожа рук и лица. У человека может появляться сухость, стянутость, холодовая аллергия и другие реакции на холод.

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«Из-за морозов в коже вырабатываются и накапливаются особые молекулы — цитокины, которые повышают ее чувствительность и делают ее более уязвимой. Невидимые глазу микрокристаллы льда во время ветра травмируют эпидермис», — сказала терапевт.

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Людям с жирной кожей зимой также можно использовать увлажняющие средства, а тем, у кого кожа сухая, они требуются в большом количестве. Константинова также порекомендовала не забывать про такие ежедневные ритуалы, как очищение, отшелушивание и тонизирование.