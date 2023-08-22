Здоровье 22 августа 2023, 17:49 Терапевт Кондрахин сообщил, что длительная икота может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем

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Длительная икота может сообщать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Иногда икота может быть симптомом язвенной болезни желудка или воспаления желчного пузыря. В редких случаях она предупреждает об инсульте.

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«Если она не проходит несколько часов, то нужно обратиться к врачу и сделать компьютерную томографию головного мозга», — добавил медик.