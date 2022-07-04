Терапевт Кондрахин рассказал, как хорошо чувствовать себя в жару

Многие люди тяжело переносят жару. Кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал, как поддерживать нормальное состояние в период высоких температур. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что летом стоит носить легкую одежду из хлопчатобумажной ткани. Ткань должна пропускать воздух, а также легко отводить влагу. Кроме того, во время жары необходимо увеличить объем потребляемой жидкости.

«Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар», — пояснил медик.

Употреблять воду стоит маленькими глотками. При этом пить стоит регулярно во время пребывания на улице. Объем жидкости должен составлять около двух литров в сутки.

Кроме того, по словам Кондрахина, лучше всего не выходить на улицу с период с 12 до 18 часов. В это время солнце наиболее активно. Помещение необходимо проветривать.

Врач посоветовал также избегать физической активности летом, так как напряжение мышц дает дополнительное тепло.