Здоровье 21 декабря 2023, 12:41 Терапевт Кондрахин рассказал, что корвалол и валокордин могут вызвать проблемы с печенью

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Излюбленные в России капли корвалол и валокордин могут навредить здоровью. При этом, как рассказал врача-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, их эффективность при болезнях сердца не доказана, передала «Вечерняя Москва».

Дело в том, что в препаратах содержится фенобарбитал. Если неконтролируемо принимать капли, его количество в организме легко превысить, что приведет к проблемам с выведением токсинов. В результате можно заработать заболевание не только сердца, но и печени. Что касается сердца, то капли не одобрены для лечения болезней органа, они обладают лишь успокоительным свойством.

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«Сердечная боль не снимается валокордином и корвалолом. Они иногда даже путают карты врачу, потому что пациенты принимают их бесконтрольно, чтобы убрать симптомы сердечных болезней, а реальным лечением не занимаются», — сказал врач.

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